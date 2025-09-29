Президент Європейської ради Антоніу Кошта активно просуває заявку України на вступ до ЄС, попри спротив Угорщини. Про це 29 вересня пише Politico з посиланням на джерела. За інформацією від п’яти дипломатів і чиновників, Кошта намагається заручитися підтримкою країн ЄС, щоб спростити процедуру прийому нових членів і подолати застій у питанні членства України та Молдови.

Деталі

Ця дипломатична ініціатива спрямована на обхід вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який блокує просування України до ЄС. Згідно з правилами ЄС, кожен етап вступу має бути одностайно схвалений усіма 27 країнами-членами.

Молдова, яка також є кандидатом на вступ до ЄС, залежить від прогресу України в процесі переговорів і не може рухатися далі через поточний глухий кут.

Пропозиція Кошти полягає в тому, щоб відкривати переговорні кластери – ключові юридичні етапи на шляху до членства – за згодою кваліфікованої більшості країн ЄС, а не одностайного рішення. Хоча для завершення кластерів усе ще потрібна підтримка всіх країн, зниження вимог для початку переговорів дозволить Україні та Молдові розпочати необхідні реформи для демонстрації прогресу.

Дипломати зазначають, що Кошта активно просував цю ідею під час нещодавнього «турне столицями», де він провів зустрічі з європейськими лідерами, а також на двосторонніх переговорах під час Генеральної Асамблеї ООН.

«Розширення є ключовим пріоритетом для президента Європейської ради. Він розглядає це як найважливішу геополітичну інвестицію ЄС. Саме тому він наполягає на необхідності перетворення реформаторських зусиль України на конкретні кроки», – зазначив один із чиновників.

Сьогодні, 29 вересня, комісар ЄС із питань розширення Марта Кос відвідує Україну, де країна завершує перевірку законодавства, необхідного для просування своєї кандидатури. «Усі кластери були перевірені в рекордно короткі терміни. Україна виконала завдання і готова до наступного кроку.

Тепер слово за країнами-членами, які мають дати зелене світло. Ні Україна, ні Європа не можуть дозволити собі сповільнення реформ. Зараз час прискорювати процес», – заявила Кос у коментарі Politico.

Контекст

28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі. 17 червня того ж року Єврокомісія рекомендувала визнати європейську перспективу України та надати їй статус кандидата. Вже 23 червня 2022 року Україна офіційно стала кандидатом на вступ до ЄС.

Процедура вступу до ЄС є складним процесом, що включає численні етапи та умови і зазвичай триває понад 10 років. Наприклад, Хорватія, остання країна, що приєдналася до ЄС, пройшла цей шлях за 10 років, офіційно ставши членом у 2013 році.

У 2025 році Україна планує відкрити всі шість переговорних кластерів, кожен із яких відповідає певній сфері законодавства, що має бути приведена у відповідність до стандартів ЄС. Відкриття кожного кластера вимагає одностайної згоди всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

Незважаючи на виконання необхідних вимог, Україна досі не змогла відкрити ключовий кластер «Основи» через вето Угорщини. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан послідовно блокує прогрес України в цьому питанні. За інформацією литовського видання LRT від 26 серпня, Литва запропонувала країнам ЄС на неформальній зустрічі міністрів у Копенгагені 1–2 вересня розпочати переговори з Україною та Молдовою, обійшовши вето Угорщини.

Якщо 26 країн-членів, окрім Угорщини, підтримають цю ініціативу, переговори з Україною можуть розпочатися на технічному рівні, а їх формальне закріплення відбудеться пізніше, коли позиція Будапешта зміниться або після зміни влади в Угорщині.