Український стартап Respeecher запустив україномовний Text-to-Speech сервіс, який дозволяє створювати аудіо українською мовою без «пластмасового» акценту, включно з діалектами та суржиком. Про це інформує пресслужба компанії 20 листопада.

Деталі

У сервісі користувачі можуть конвертувати текст у голос різного віку, статі та тембру, а компанії інтегрувати сервіс у чат-боти та ШІ-асистентів через API. Технологія працює з затримкою 100-200 мс і дозволяє тренувати моделі на голосі конкретних людей.

Для безпеки та етики Respeecher не клонують голоси без згоди. Голосові актори дають згоду, щоб їх голос додали до каталогу та отримують 25% роялті. Для запобігати зловживанню технологією всі аудіо проходять модерацію, розповіла команда Respeecher.

Засновники стартапу переконані що самобутність і пластичність української простіше передати саме носіям мови, тому тренуючи модель на сотнях годин записів – вони здатні зрозуміти де мова перестає звучати природно і стає роботичною.

«Ми захотіли, щоб аватари, чат-боти чи ШІ асистенти банків й телеком компаній в Україні нарешті заговорили справжньою українською: з усією її пластичністю, унікальністю, діалектами і навіть суржиком, а головне без пластмасового акценту, як це роблять зараз іноземні ШІ сервіси…Тому команда Respeecher, володіючи сотнями годин записів українською, натренувала LLM модель, щоб справжня українська звучала у всіх брендів і чат-ботів», – Дмитро Бєлєвцов, СTO та співзасновник Respeecher.

Контекст

Стартап Respeecher завдяки штучному інтелекту дозволяє одній людині спілкуватись голосом іншої. Компанія створює синтетичні голоси для голлівудських проєктів та AAA ігор. Respeecher відомий роботами для серіалів «Зоряні війни», для якого стартап відтворював голоси Дарта Вейдера та Люка Скайвокера.

Крім B2B напрямку стартап також має SaaS рішення – маркетплейс голосів. Він допомагає демократизувати технологію, зробити її більш доступною для менших контент креаторів.

У 2023 році стартап залучив $1 млн інвестицій. До цього стартап отримав $3 млн інвестицій від Techstars, Comcast, ffVC, Technexus, Acrobator, ICU.

Стартап Respeecher був заснований у 2018-му Олександром Сердюком, Дмитром Бєлєвцовим і Грантом Рібером. Головний офіс компанії у Києві.