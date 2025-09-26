Кабінет Міністрів погодив призначення Сергія Тараканова генеральним директором державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС». Відповідне розпорядження №1033 датоване 25 вересня.
Деталі
- Уряд погодився з пропозицією Міненерго про призначення Сергія Тараканова гендиректором ДСП «Чорнобильська АЕС», йдеться у документі.
- З червня 2023 року виконувачем обовʼязки гендиректора ДСП «Чорнобильська АЕС» був Сергій Мартинов.
Контекст
Тараканов має понад 15 років досвіду в енергетичній сфері. До 2018 року він працював на керівних посадах у «Енергоатомі», а згодом очолював компанію Holtec Ukraine.
У 2019 році він подавав декларацію на посаду віцепрезидента «Енергоатома».
За даними його декларації, у 2024 році він працював у ТОВ «Віта Солар». Крім того, Тараканов суміщав роботу директором у низці компаній канадської групи TIU.
Чорнобильська АЕС» відповідає за безпечне утримання об’єкта «Укриття», поводження з радіоактивними відходами та підтримку інфраструктури зони відчуження.
