Деталі

Уряд погодився з пропозицією Міненерго про призначення Сергія Тараканова гендиректором ДСП «Чорнобильська АЕС», йдеться у документі.

З червня 2023 року виконувачем обовʼязки гендиректора ДСП «Чорнобильська АЕС» був Сергій Мартинов.

Контекст

Тараканов має понад 15 років досвіду в енергетичній сфері. До 2018 року він працював на керівних посадах у «Енергоатомі», а згодом очолював компанію Holtec Ukraine.

У 2019 році він подавав декларацію на посаду віцепрезидента «Енергоатома».

За даними його декларації, у 2024 році він працював у ТОВ «Віта Солар». Крім того, Тараканов суміщав роботу директором у низці компаній канадської групи TIU.

Чорнобильська АЕС» відповідає за безпечне утримання об’єкта «Укриття», поводження з радіоактивними відходами та підтримку інфраструктури зони відчуження.