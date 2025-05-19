У Чорнобильській зоні відчуження можуть розмістити малі модульні реактори

Земельні ділянки у Чорнобильській зоні відчуження можуть бути виділені для розміщення малих модульних реакторів (ММР), повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

«Ми також готові виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів для НАЕК «Енергоатом». Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт. Це частина програми, яка, сподіваюся, буде реалізована в Україні», – сказав Іщенко.

За попередніми оцінками НАЕК «Енергоатом» та НЕК «Укренерго», визначено 12 потенційних майданчиків для розміщення ММР на території України.

Розвиток технології малих модельних реакторів розглядають як важливий елемент повоєнного оновлення країни, що сприятиме енергетичній безпеці й декарбонізації економіки.

Контекст

Міненерго має амбітні цілі розмістити 20 малих реакторів SMR-160 американської компанії Holtec International замість пошкодженої теплової генерації, повідомляв Forbes міністр енергетики Герман Галущенко у 2023-му. За два роки планувалося провести ліцензування і побудувати пілотний блок, ще за три – розмістити два десятки нових модульних реакторів, казав він.

Для розміщення малих модульних реакторів, на відміну від великих ядерних реакторів, достатньо площі від 20 000 кв. м. Перші прототипи експериментальної технології тільки починають отримувати ліцензії у світі. Для України – це ще один із можливих варіантів зробити енергосистему стійкішою після російських ракетних атак. Раніше як рецепт порятунку розглядали плавучі електростанції та мобільні газові електростанції.

Які перспективи збудувати післявоєнну енергетичну систему України з малими модульними реакторами і скільки це коштуватиме – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.