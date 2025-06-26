Україна отримає €42,5 млн від міжнародних партнерів для відновлення Арки Нового безпечного конфайнмента (НБК) Чорнобильської АЕС, пошкодженої ворожим безпілотником у лютому. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.
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Деталі
- За її словами, 25 червня в штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні, під час засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, було оголошено про додаткові внески від Великої Британії, Європейської комісії та Франції.
- Зокрема, Франція виділить €10,6 млн, Велика Британія – €6,9 млн, а Єврокомісія – €25 млн євро на відновлення НБК.
- Згідно з Грантовою угодою №5, передбачено €5 млн на оцінку пошкоджень Арки, розробку та впровадження заходів для її тимчасового ремонту.
- Гринчук зазначила, що в березні 2025 року з адміністративного бюджету Рахунку вже було виділено €400 000 на дослідження пошкоджень НБК.
Контекст
У ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, що захищає від радіації зруйнований 4-й енергоблок Чорнобильської АЕС. Удар спричинив значні пошкодження, а тління обшивки укриття вдалося ліквідувати лише 7 березня.
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