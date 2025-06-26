Україна отримає €42,5 млн від міжнародних партнерів для відновлення Арки Нового безпечного конфайнмента (НБК) Чорнобильської АЕС, пошкодженої ворожим безпілотником у лютому. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.