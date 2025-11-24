Єврокомісія ухвалила новий регламент, який зобовʼязує більшість зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт мати порт USB Type-C та відповідати уніфікованим стандартам сумісності. Документ набуде повної чинності з грудня 2028 року, повідомляється в Офіційному журналі ЄС 24 листопада.

Деталі

Під нові вимоги підпадатимуть зовнішні блоки живлення для бездротових зарядок, універсальних акумуляторних зарядних пристроїв, а також обладнання на кшталт роутерів, модемів та ігрових консолей.

До переліку також включили блоки живлення для моніторів і консолей, якщо вони працюють через окремий зовнішній перетворювач, а не підключаються безпосередньо до мережі на 220 вольт.

На таких пристроях обов’язково буде розміщений логотип Common Charger, що повідомлятиме користувачам про можливість заряджати різні гаджети одним блоком живлення.

Універсальні блоки живлення повинні будуть мати захист від перенапруг, щоб відповідати вимогам телеком-обладнання.

Єврокомісія очікує, що нові правила зменшать енергоспоживання, кількість електронних відходів і підвищать сумісність зарядних пристроїв. За оцінками, оновлення екодизайн-вимог може дати до 0,7 ТВт·год економії електроенергії на рік до 2035 року.

Контекст

З кінця 2024 року всі мобільні телефони, планшети та фотоапарати, що продаються в ЄС, обовʼязково повинні бути оснащені зарядним портом USB Type-C. З весни 2026 року зобовʼязання поширюватимуться на ноутбуки.

За попередніми даними, утилізовані й невикористані зарядки становлять майже 11 000 т електронних відходів на рік.

Американська Apple залишається єдиним великим виробником, який використовує власний порт для зарядки Lightning, тому нове законодавство ЄС щодо USB Type-C в першу чергу націлене на «яблучні» моделі.