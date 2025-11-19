Сім приватних шкіл операторів наземних роботизованих комплексів отримали сертифікати від Міноборони. Про це повідомила пресслужба українського оборонного відомства 19 листопада.

Деталі

Сертифікати отримали: SS KODAK TRAINING, Sky Spies UA, Центр «Крук», Dignitas Fund, Військова школа «Боривітер», Школа аеророзвідки «ДОВЖИК» та «Привиди України».

Відтепер приватні школи зможуть видавати випускникам сертифікати оператора. А до кінця цього року держава оплатить навчання у сертифікованих школах тисячам військовим, що дозволить масштабувати використання НРК на полі бою, зазначили у відомстві.

НРК виконують найризиковіші завдання на полі бою – від підвезення боєприпасів і доставки вантажів до евакуації поранених, зменшуючи ризик для людей у небезпечних умовах.

Контекст

У 2023 році Міноборони затвердило майже 10 вітчизняних НРК, у 2024 році – понад 50, а від початку 2025 року – ще понад 20. Станом на травень 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та ввело в експлуатацію понад 80 наземних роботизованих комплексів (НРК), більшість з яких – українського виробництва.

Українські наземні роботизовані комплекси виконують завдання з розвідки, мінування та розмінування, логістики, евакуації та патрулювання. Оснащені бойовими модулями дрони застосовуються для штурмових і оборонних операцій, а серед них є також НРК-камікадзе.

У квітні 2025 року в Україні запрацював маркетплейс новітніх технологій для українських військових Brave1 Market, там підрозділи ЗСУ можуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, в тому числі і НРК.