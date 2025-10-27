У Brave1 Market з’явилась можливість обміняти бойові бали, зароблені за знищення ворожих цілей, на наземні роботизовані комплекси (НРК) в межах програми «Армія Дронів. Бонус». Про це повідомила пресслужба кластеру.
Деталі
- НРК виконують найризиковіші завдання на полі бою – від підвезення боєприпасів і доставки вантажів до евакуації поранених, зменшуючи ризик для людей у небезпечних умовах.
- Загалом за неповні три місяці роботи програми «Армія Дронів. Бонус» (е-бали), військові замовили через Brave1 Market 100 000 FPV-дронів, важких бомберів, розвідувальних БпЛА та засобів РЕБ. Загальна вартість замовлених виробів перевищує 5 млрд грн.
- З них на фронт уже поставлено більше половини виробів.
- Найбільше разове замовлення склало майже 100 млн грн, а загалом програмою вже скористалося більше 200 бойових підрозділів.
Контекст
Brave1 – спільна ініціатива Міноборони з Генштабом, РНБО, Мінстратегпромом та Мінекономіки. Кластер об’єднує сотні топових розробників та військовослужбовців для найкращої взаємодії. Кластер Brave1 уже налічує 2200 виробників дронів, НРК, РЕБ, ракет та інших технологій.
3 вересня оборонний кластер Brave1 оголосив два нові конкурси для розвитку вітчизняної ракетної програми. Учасники зможуть отримати понад 100 млн грн на свої розробки. У кожному Brave-конкурсі може перемогти кілька компаній.
У квітні 2025 року в Україні запрацював маркетплейс новітніх технологій для українських військових Brave1 Market, там підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, а купуватимуть її за кошти військової частини.
У червні Агенція оборонних закупівель і Державний оператор тилу провели онлайн-зустріч із представниками понад 50 військових підрозділів, де продемонстрували можливості цієї ІТ-системи. Про те, як ініціативу оцінюють виробники, читайте в матеріалі Forbes. Маркетплейс дронів запрацював у липні. Перше замовлення здійснено 31 липня.Середній термін постачання становить близько 10 днів, найшвидше замовлення було виконано за пʼять днів.
