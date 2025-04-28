Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Amazon для війни». В Україні запустили маркетплейс технологій Brave1 Market

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

В Україні запрацював маркетплейс новітніх технологій для українських військових Brave1 Market, там підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, а купуватимуть її за кошти військової частини. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключові факти

  • За словами Федорова, платформа працюватиме як інтернет-магазин – на зразок Amazon або Rozetka, але замість звичайних товарів – інновації. 
  • Наразі бійці зможуть купувати озброєння тільки за гроші, а далі зможуть розраховуватись, витрачаючи так звані «е-Бали», які нараховуватимуть військовим підрозділам, які підтверджують знищення техніки противника за допомогою відеофіксації з дронів.
  • На маркетплейсі вже представлено понад 1000 рішень: БПЛА, наземні роботи, РЕБ та РЕР, комплектуючі, засоби на базі ШІ, програмне забезпечення й боєприпаси.
  • Зараз військові самі шукають виробників та розробки в інтернеті через знайомих й інші підрозділи, тому доступ до інформації обмежений. Очікується, що маркетплейс значно спростить взаємодію між розробниками та військовими, захисники зможуть за кілька кліків обрати потрібну технологію, порівняти характеристики різних засобів, звʼязатися з виробником й укласти пряму угоду.
  • Маркетплейс допоможе розв’язати проблему з поширенням ефективних технологій, адже військові часто не знають про засоби, які вже є на ринку і які можуть допомогти їм ефективно виконувати завдання, вважає Федоров.
  • Задля безпеки військові авторизуватимуться в маркетплейсі через «Дію». Особливо сенситивна інформація міститься в закритому каталозі, доступ до якого мають лише верифіковані військовослужбовці через систему «Дельта».
  • «По факту це такий Amazon для війни, який дає можливість підрозділу щось собі придбати за гроші, а надалі купувати й за «е-Бали». Це підхід, коли потреба формується з поля бою. І це антикорупційний проєкт, тому що військові замовляють тільки те, що їм реально потрібно, і немає жодних ланок, які можуть не встигнути проаналізувати реальну потребу», – цитує Федорова Суспільне.
  • На маркетплейсі тільки «перевірені та протестовані» кластером вироби, повідомили у Brave1. Нові виробники та продукти можна буде туди додати після проходження «внутрішніх тестів».

Контекст

Brave1 – спільна ініціатива Міноборони з Генштабом, РНБО, Мінстратегпромом та Мінекономіки. Кластер об’єднує сотні топових розробників та військовослужбовців для найкращої взаємодії. Як зазначають у Мінцифри, Сили оборони можуть поставити конкретні завдання розробникам, а компанії – отримати профільну підтримку й грант на розвиток продукту.

За весь час дії цієї програми Brave1 видав понад 500 грантів на розвиток вітчизняних оборонних технологій. Найбільшу кількість залучили виробники БпЛА, а також наземних і морських роботизованих та дистанційно-керованих комплексів. Загалом українські defence tech компанії вже отримали 2,2 млрд грн на свої розробки.

Як змінювалися пріоритети кластера з моменту заснування у 2023 році і що буде з Brave1 у випадку припинення бойових дій – читайте тут.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні