Український ШІ-стартап MyChatBot залучив $500 000 у seed-раунді від венчурного фонду Олександра Косована SMRK. Фінансування спрямують на масштабування та маркетинг. Про це Forbes Ukraine повідомили у фонді.

Деталі

MyChatBot розробляє CommerceOS – омніканальну платформу з ШІ-агентами для автоматизації продажів і взаємодії з клієнтами через різні канали зв’язку.

Клієнти стартапу – ритейл та e-commerce. На платформі вже понад 1000 компаній, переважна кількість інтернет-магазини, каже засновник стартапу Денис Купраш.

«Торгівля переходить зі стандартних каталогів у діалоги: у месенджери WhatsApp, Instagram, у чати на сайтах і в застосунках», – пояснює керуючий партнер SMRK Андрій Довженко.

ШІ-агенти стартапу уточнюють запит клієнта, підбирають товари, формують кошик, допомагають з оплатою та організацією доставки, а також здійснюють доречний допродаж, йдеться у пресрелізі.

Бізнес-модель – SaaS із місячною підпискою від $49 до $2999, залежно від розміру та потреб компанії.

із місячною підпискою від $49 до $2999, залежно від розміру та потреб компанії. «MyChatBot показав велику швидкість зростання на дуже динамічному ринку, саме тому ми зацікавилися їх продуктом», — сказав Довженко.

За його словами, багато проєктів розробляють ШІ-агентів, але меншість з них роблять зручний інструмент для клієнта, який здатен відчутно підняти ефективність бізнес-процесів.

Контекст

MyChatBot був заснований у 2024 році бізнес-консультантом Денисом Купрашем (CEO) та інженером-розробником Ярославом Братащуком (CTO). До цього часу платформа близько року працювала в закритому режимі. Наразі в команді працює 14 осіб.

SMRK – український венчурний фонд, заснований у 2013 році Олександром Косованом та Андрієм Довженко. У 2020 році до фонду доєднався партнер Влад Тісленко. Фонд інвестує на стадіях від Seed до Series B. Він надає інвестиції на суму від $500 000 до $1,5 млн стартапам, які мають звʼязок з Україною.

У портфелі SMRK — понад 20 угод на суму більш як $20 млн та пʼять екзитів. Серед бізнесів в які інвестував фонд – виробник професійних систем безпеки Ajax Systems, освітній стартап Preply, розробник розумних навігаторів Apostera, розробника софту для логістичних роботів Deus Robotics.