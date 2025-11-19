Український ШІ-стартап MyChatBot залучив $500 000 у seed-раунді від венчурного фонду Олександра Косована SMRK. Фінансування спрямують на масштабування та маркетинг. Про це Forbes Ukraine повідомили у фонді.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- MyChatBot розробляє CommerceOS – омніканальну платформу з ШІ-агентами для автоматизації продажів і взаємодії з клієнтами через різні канали зв’язку.
- Клієнти стартапу – ритейл та e-commerce. На платформі вже понад 1000 компаній, переважна кількість інтернет-магазини, каже засновник стартапу Денис Купраш.
- «Торгівля переходить зі стандартних каталогів у діалоги: у месенджери WhatsApp, Instagram, у чати на сайтах і в застосунках», – пояснює керуючий партнер SMRK Андрій Довженко.
- ШІ-агенти стартапу уточнюють запит клієнта, підбирають товари, формують кошик, допомагають з оплатою та організацією доставки, а також здійснюють доречний допродаж, йдеться у пресрелізі.
- Бізнес-модель – SaaS із місячною підпискою від $49 до $2999, залежно від розміру та потреб компанії.
- «MyChatBot показав велику швидкість зростання на дуже динамічному ринку, саме тому ми зацікавилися їх продуктом», — сказав Довженко.
- За його словами, багато проєктів розробляють ШІ-агентів, але меншість з них роблять зручний інструмент для клієнта, який здатен відчутно підняти ефективність бізнес-процесів.
Контекст
MyChatBot був заснований у 2024 році бізнес-консультантом Денисом Купрашем (CEO) та інженером-розробником Ярославом Братащуком (CTO). До цього часу платформа близько року працювала в закритому режимі. Наразі в команді працює 14 осіб.
SMRK – український венчурний фонд, заснований у 2013 році Олександром Косованом та Андрієм Довженко. У 2020 році до фонду доєднався партнер Влад Тісленко. Фонд інвестує на стадіях від Seed до Series B. Він надає інвестиції на суму від $500 000 до $1,5 млн стартапам, які мають звʼязок з Україною.
У портфелі SMRK — понад 20 угод на суму більш як $20 млн та пʼять екзитів. Серед бізнесів в які інвестував фонд – виробник професійних систем безпеки Ajax Systems, освітній стартап Preply, розробник розумних навігаторів Apostera, розробника софту для логістичних роботів Deus Robotics.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.