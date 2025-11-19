Внаслідок російського удару 19 листопада у Львові зафіксовано влучання у логістичний центр. Про це Forbes Ukraine повідомила компанія-девелопер та оператор об’єкта, яка попросила не вказувати її назву.
Деталі
- «Підтверджуємо, що це виключно цивільний об’єкт. Постраждалих немає – усі співробітники встигли спуститися в укриття. Наразі проводимо оцінку завданих збитків», – зазначили в компанії.
Контекст
Уночі та вранці 19 листопада Росія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Україні. Атака тривала кілька годин, противник застосовував крилаті ракети та значну кількість ударних БПЛА.
Найсильніше дісталося Тернополю: російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. Станом на зараз відомо про щонайменше 9 загиблих та близько 10 поранених.
Крім того, ворог поцілив по території одного з підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині. На момент удару там перебувала бригада енергетиків. Один працівник – у тяжкому стані, ще четверо отримали контузії та уламкові поранення, повідомила компанія ДТЕК.
