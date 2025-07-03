Керівники великих європейських компаній, до яких приєдналися CEO Airbus і BNP Paribas, просять ЄС призупинити дію закону про штучний інтелект (AI Act), який має набути чинності в серпні. Вони попереджають, що складні правила гальмують конкурентоспроможність Європи в глобальній гонці ШІ, пише FT .

Деталі

У відкритому листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн 44 керівники великих компаній закликали відтермінувати AI Act на два роки. Вони стверджують, що нечіткі та надмірно складні регуляції загрожують розвитку європейських лідерів у сфері ШІ та ускладнюють використання технологій у промисловості. Загалом лист підписали керівники 110 компаній.

Європейські стартапи та інвестори також критикують AI Act. Понад 30 засновників і венчурних капіталістів назвали закон «поспішною бомбою уповільненої дії» через нечіткість регулювання універсальних ШІ-моделей. Вони побоюються, що різні правила в країнах ЄС будуть легшими для великих американських компаній, ніж для місцевих стартапів.

2 липня у Брюсселі відбулася зустріч із американськими техгігантами, де обговорювали пом’якшену версію правил. Йдеться про «кодекс практики», який має допомогти компаніям, що розробляють потужні ШІ-моделі, як Google Gemini, Meta Llama чи OpenAI GPT-4, відповідати закону. Публікацію кодексу, заплановану на травень, відклали, і тепер його планують спростити.

Технологічна очільниця ЄС Генна Вірккунен заявила, що кодекс буде готовий до серпня, щоб підтримати промисловість і малий бізнес. Водночас у Єврокомісії та країнах-членах ЄС приватно обговорюють спрощення графіку впровадження закону. Хоча AI Act набув чинності в серпні 2024 року, багато його положень почнуть діяти лише в найближчі роки.

Єврокомісія наполягає, що мета AI Act – гармонізовані правила і безпека ШІ в ЄС. Проте вона розглядає спрощення цифрових регуляцій, і «всі варіанти залишаються відкритими».

Контекст

Представники бізнесу хвилюються, що компанії, які використовують великі мовні моделі, зіткнуться із тими ж вимогами, що й техгіганти, наприклад, щодо авторських прав. Невизначеність у впровадженні правил може відлякувати компанії від використання ШІ, що поставить їх у невигідне становище порівняно з конкурентами зі США чи Китаю.

Закон про штучний інтелект (AI Act) – це перший у світі комплексний нормативний акт, що регулює розробку та використання ШІ в Європейському Союзі. Ухвалений у травні 2024 року, він класифікує ШІ-системи за рівнем ризику: від мінімального до неприйнятного.

Системи з високим ризиком, такі як у медицині чи правоохоронних органах, підлягають суворим вимогам, включно з прозорістю та сертифікацією. Закон також забороняє певні види ШІ, наприклад, системи соціального скорингу.

AI Act має забезпечити безпеку, етичність і захист прав людини, але критики вважають його надто складним і таким, що може стримувати інновації. Повна імплементація закону розтягнута до 2026 року.