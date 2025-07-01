Сенат США переважною більшістю голосів відхилив пропозицію щодо 10-річної заборони на регулювання штучного інтелекту (ШІ) на рівні штатів, скасувавши суперечливий план, підтриманий великими технологічними компаніями. Про це пише Financial Times 1 липня.

Деталі

З результатом 99 проти 1 сенатори схвалили поправку, що вилучає цю норму з ключового законопроєкту про податки та витрати президента Дональда Трампа під час тривалої сесії голосування вранці у вівторок.

Прихильники, зокрема великі технологічні компанії, стверджували, що обмеження регулювання ШІ на рівні штатів необхідне для уникнення суперечливих місцевих правил, які можуть загальмувати інновації та послабити позиції США у конкуренції з Китаєм. Проте пропозиція викликала розбіжності в Республіканській партії.

У понеділок міністр торгівлі Говард Лутнік підтримав компромісний варіант – п’ятирічне обмеження регулювання ШІ штатами, зазначивши на платформі X, що США мають «пріоритетно інвестувати в інновації», щоб перемогти у глобальній гонці ШІ.

Критики, зокрема деякі республіканські політики, висловлювали занепокоєння щодо обмеження прав штатів регулювати технологію з потенційно значними соціальними та економічними наслідками. Активісти за безпеку ШІ попереджали, що покладання на саморегулювання індустрії може мати катастрофічні наслідки для суспільства через конкуренцію технологічних компаній у розробці дедалі потужніших моделей ШІ.

Ця норма була включена до законопроєкту про податки та витрати, прийнятого Палатою представників США.

Контекст

Глобального підходу до регулювання штучного інтелекту не існує. Європейський Союз ухвалив AI Act, що встановлює стандарти безпеки та прозорості, тоді як у США федеральне законодавство щодо ШІ досі відсутнє. Це створює ризик «клаптикового» регулювання, коли окремі штати чи регіони запроваджують власні правила, ускладнюючи роботу компаній.

Одним із запропонованих механізмів контролю є ліцензування, за якого державний орган видає дозволи на розробку ШІ. Microsoft і OpenAI підтримують цей підхід, вважаючи, що обмеження кількості компаній, які займаються ШІ, полегшить регуляторам оцінку ризиків і налагодження співпраці з розробниками.

Критики, зокрема Марк Сурман із Mozilla Foundation, який виступає за відкритий код ШІ, вважають ліцензування спробою техногігантів усунути конкурентів і монополізувати ШІ-індустрію.

Наприкінці червня Financial Times повідомила, що Amazon, Google, Microsoft і Meta підтримали кампанію за 10-річну заборону регулювання моделей ШІ у США. Ця пропозиція, включена до бюджетного законопроєкту Дональда Трампа, викликала розбіжності в індустрії ШІ та серед республіканців.