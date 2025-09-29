Приватний консорціум на чолі з Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, разом із фондом Silver Lake та Саудівським державним інвестиційним фондом (PIF) домовився про викуп провідного виробника відеоігор Electronic Arts за $55 млрд, пише FT . Ця угода стане найбільшою у світі операцією викупу компанії за позикові кошти.

Деталі

Угода оцінює акції EA в $210 за штуку, що на 25% вище від їхньої ціни перед появою чуток про продаж. Це не лише найбільший викуп в історії, а й найбільша готівкова угода 2025 року, що перевищує рекордний LBO енергетичної компанії TXU у 2007-му.

Electronic Arts, відома франшизами EA Sports FC, Madden NFL і The Sims, продовжить працювати під керівництвом багаторічного CEO Ендрю Вілсона, який залишиться на посаді після закриття угоди у першій половині 2027 року.

Фінансування передбачає $36 млрд капіталу від інвесторів, зокрема й конвертацію 9,9% акцій PIF у нову структуру, а також кредит на $20 млрд від JPMorgan.

Інвестори роблять ставку на те, що штучний інтелект допоможе суттєво скоротити витрати EA, підвищивши прибутковість компанії навіть за умов високого боргового навантаження. ШІ може автоматизувати процеси створення графіки, озвучки та тестування ігор, а також зробити персонажів більш реалістичними та здатними адаптуватися під гравця.

Контекст

За даними FT, саме Кушнер був головним у залученні PIF до угоди, попри те, що фонд останнім часом скорочує приватні інвестиції. Його компанія Affinity Partners уже має тісні зв’язки із саудівськими грошима. Це також може полегшити проходження угоди через Комітет з іноземних інвестицій США. PIF, який інвестує до $70 млрд щорічно, раніше входив до найбільших акціонерів EA та володів частками в Nintendo і Take-Two Interactive.

Чистий дохід Electronic Arts за 2025 фінансовий рік (закінчився 31 березня) склав $7,4 млрд, що на 1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чистий прибуток знизився на 12% до $1,1 млрд, а прибуток на акцію впав на 9% до $4,25.

Серед операційних досягнень: портфель EA Sports встановив рекорд за бронюваннями, франшиза American Football перевищила $1 млрд, а The Sims показала двозначне зростання в четвертому кварталі. Гра Split Fiction, запущена в березні, продала близько 4 млн одиниць.

У 2026 фінансовому році EA очікує чистого доходу у межах $7,1–7,5 млрд, чистого прибутку – $795–974 млн, прибутку на акцію – $3,09–3,79.