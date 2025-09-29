Частный консорциум во главе с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, вместе с фондом Silver Lake и Саудовским государственным инвестиционным фондом (PIF) договорился о выкупе ведущего производителя видеоигр Electronic Arts за $55 млрд, пишет FT. Это соглашение станет самой крупной в мире операцией выкупа компании за заемные средства.
Подробности
- Соглашение оценивает акции EA в $210 за штуку, что на 25% выше их цены перед появлением слухов о продаже. Это не только крупнейший выкуп в истории, но и самое крупное наличное соглашение 2025 года, превышающее рекордный LBO энергетической компании TXU в 2007-м.
- Electronic Arts, известная франшизами EA Sports FC, Madden NFL и The Sims, продолжит работу под руководством многолетнего CEO Эндрю Уилсона, который останется в должности после закрытия соглашения в первой половине 2027 года.
- Финансирование предусматривает $36 млрд капитала от инвесторов, в том числе конвертацию 9,9% акций PIF в новую структуру, а также кредит на $20 млрд от JPMorgan.
- Инвесторы делают ставку на то, что искусственный интеллект поможет существенно сократить расходы EA, повысив прибыльность компании даже при высокой долговой нагрузке. ИИ может автоматизировать процессы создания графики, озвучки и тестирования игр, а также сделать персонажей более реалистичными и способными адаптироваться к игроку.
Контекст
По данным FT, именно Кушнер был главным в привлечении PIF к соглашению, несмотря на то, что фонд в последнее время сокращает частные инвестиции. Его компания Affinity Partners уже имеет тесные связи с саудовскими деньгами. Это также может облегчить прохождение соглашения через Комитет по иностранным инвестициям США. PIF, инвестирующий до $70 млрд ежегодно, ранее входил в крупнейшие акционеры EA и владел долями в Nintendo и Take-Two Interactive.
Чистый доход Electronic Arts за 2025 финансовый год (истек 31 марта) составил $7,4 млрд, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль снизилась на 12%, до $1,1 млрд, а прибыль на акцию упала на 9%, до $4,25.
Среди операционных достижений: портфель EA Sports установил рекорд по бронированию, франшиза American Football превысила $1 млрд, а The Sims показала двузначный рост в четвертом квартале. Игра Split Fiction, запущенная в марте, продала около 4 млн единиц.
В 2026 финансовом году EA ожидает чистого дохода в пределах $7,1–7,5 млрд, чистой прибыли – $795–974 млн, прибыли на акцию – $3,09–3,79.
