Частный консорциум во главе с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, вместе с фондом Silver Lake и Саудовским государственным инвестиционным фондом (PIF) договорился о выкупе ведущего производителя видеоигр Electronic Arts за $55 млрд, пишет FT . Это соглашение станет самой крупной в мире операцией выкупа компании за заемные средства.

Подробности

Соглашение оценивает акции EA в $210 за штуку, что на 25% выше их цены перед появлением слухов о продаже. Это не только крупнейший выкуп в истории, но и самое крупное наличное соглашение 2025 года, превышающее рекордный LBO энергетической компании TXU в 2007-м.

Electronic Arts, известная франшизами EA Sports FC, Madden NFL и The Sims, продолжит работу под руководством многолетнего CEO Эндрю Уилсона, который останется в должности после закрытия соглашения в первой половине 2027 года.

Финансирование предусматривает $36 млрд капитала от инвесторов, в том числе конвертацию 9,9% акций PIF в новую структуру, а также кредит на $20 млрд от JPMorgan.

Инвесторы делают ставку на то, что искусственный интеллект поможет существенно сократить расходы EA, повысив прибыльность компании даже при высокой долговой нагрузке. ИИ может автоматизировать процессы создания графики, озвучки и тестирования игр, а также сделать персонажей более реалистичными и способными адаптироваться к игроку.

Контекст

По данным FT, именно Кушнер был главным в привлечении PIF к соглашению, несмотря на то, что фонд в последнее время сокращает частные инвестиции. Его компания Affinity Partners уже имеет тесные связи с саудовскими деньгами. Это также может облегчить прохождение соглашения через Комитет по иностранным инвестициям США. PIF, инвестирующий до $70 млрд ежегодно, ранее входил в крупнейшие акционеры EA и владел долями в Nintendo и Take-Two Interactive.

Чистый доход Electronic Arts за 2025 финансовый год (истек 31 марта) составил $7,4 млрд, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль снизилась на 12%, до $1,1 млрд, а прибыль на акцию упала на 9%, до $4,25.

Среди операционных достижений: портфель EA Sports установил рекорд по бронированию, франшиза American Football превысила $1 млрд, а The Sims показала двузначный рост в четвертом квартале. Игра Split Fiction, запущенная в марте, продала около 4 млн единиц.

В 2026 финансовом году EA ожидает чистого дохода в пределах $7,1–7,5 млрд, чистой прибыли – $795–974 млн, прибыли на акцию – $3,09–3,79.