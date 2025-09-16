20 сентября 2025 года – последний день работы одной из старейших киевских кофеен «Каффа» возле Майдана Незалежности. Второе заведение сети на Подоле продолжает работать. Почему после 27 лет работы и пережитых кризисов кофейня наконец закрывается? Рассказывает соучредитель сети Елена Булыгина
Что такое «Каффа»
Сеть насчитывает две кофейни в Киеве: «Каффа» рядом с Майданом Независимости и «Театр кофе» на Подоле. Первую открыли в 1998 году, когда культура кофепития в Украине только зарождалась, вторую – в 2005-м. Название происходит от эфиопского региона Каффа, считающегося родиной кофе.
С первого дня работы здесь самостоятельно завозят и обжаривают кофе, делают акцент на чистом вкусе, не добавляя в меню популярные кофейные напитки. В 2025-м в «Каффе» кофе готовят в джезве, гейзерной или эспрессо-кофеварке, для усиления вкуса добавляют пряности. Варианты с молоком предлагают только базовые – капучино и лате, а кофейных напитков в меню нет.
Разговор сокращен и отредактирован для ясности.
