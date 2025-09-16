Сеть насчитывает две кофейни в Киеве: «Каффа» рядом с Майданом Независимости и «Театр кофе» на Подоле. Первую открыли в 1998 году, когда культура кофепития в Украине только зарождалась, вторую – в 2005-м. Название происходит от эфиопского региона Каффа, считающегося родиной кофе.

С первого дня работы здесь самостоятельно завозят и обжаривают кофе, делают акцент на чистом вкусе, не добавляя в меню популярные кофейные напитки. В 2025-м в «Каффе» кофе готовят в джезве, гейзерной или эспрессо-кофеварке, для усиления вкуса добавляют пряности. Варианты с молоком предлагают только базовые – капучино и лате, а кофейных напитков в меню нет.