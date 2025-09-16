Мережа налічує дві кавʼярні у Києві: «Каффа» поруч із Майданом Незалежності та «Театр кави» на Подолі. Першу відкрили в 1998 році, коли культура кавування в Україні лише зароджувалася, другу – в 2005–му. Назва походить від ефіопського регіону Каффа, який вважають батьківщиною кави.

Від першого дня роботи тут самостійно завозять і обсмажують каву, роблять акцент на чистому смаку, не додаючи в меню популярні кавові напої. У 2025–му в «Каффі» каву готують у джезві, гейзерній або еспресо-кавоварці, для підсилення смаку додають прянощі. Варіанти з молоком пропонують лише базові – капучіно та лате, а кавових напоїв в меню немає.