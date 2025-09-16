Підписка від 49 грн
«Cитуація інша – люди вигоріли». У Києві закривається одна з найстаріших кавʼярень. Власниця «Каффи» – про історію мережі та закриття закладу на Майдані

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

4 хв читання

Власниця кав'ярні «Каффа», Київ /з особистого архіву

Олена Булигіна, власниця двох кав'ярень «Каффа» у Києві Фото з особистого архіву

20 вересня 2025 року – останній день роботи однієї з найстаріших київських кавʼярень «Каффа» поблизу Майдану Незалежності. Другий заклад мережі на Подолі продовжує працювати. Чому після 27 років роботи і пережитих криз кавʼярня зрештою закривається? Розповідає співзасновниця мережі Олена Булигіна

Що таке «Каффа»

Мережа налічує дві кавʼярні у Києві: «Каффа» поруч із Майданом Незалежності та «Театр кави» на Подолі. Першу відкрили в 1998 році, коли культура кавування в Україні лише зароджувалася, другу – в 2005–му. Назва походить від ефіопського регіону Каффа, який вважають батьківщиною кави. 

Від першого дня роботи тут самостійно завозять і обсмажують каву, роблять акцент на чистому смаку, не додаючи в меню популярні кавові напої. У 2025–му в «Каффі» каву готують у джезві, гейзерній або еспресо-кавоварці, для підсилення смаку додають прянощі. Варіанти з молоком пропонують лише базові – капучіно та лате, а кавових напоїв в меню немає.

Розмову скорочено й відредаговано для зрозумілості.

