Учиться можно не только на собственном опыте. Курсы и программы сокращают этот путь, помогают избежать дорогих ошибок и масштабировать бизнес. Где украинским предпринимателям получать знания?
В Украине – около 50 бизнес-школ, по данным портала Osvita.ua. Курсы для предпринимателей проводят как крупные компании, как-то «Новая почта», «Укрпочта», ПриватБанк, так и государственный портал «Дія.Бізнес». В 2024-м последней возможностью воспользовалось более 11 000 предпринимателей, по данным годового отчета организации.
Forbes Ukraine собрал образовательные рекомендации для предпринимателей от основателя студии онлайн-образования EdEra Ильи Филиппова, эксперта по развитию МСБ консалтинговой компании Civitta Иванны Дидур и заместителя министра экономики по вопросам цифровизации Александра Циборта.
