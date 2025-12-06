Підписка від 49 грн
Де навчатись підприємцям? 11 онлайн-курсів для МСБ. Більшість – безплатні

Ірина Безкоровайна
Forbes

5 хв читання

Навчання для підприємців /Shutterstock/Колаж Олександра Карасьова

Навчатися можна не лише на власному досвіді. Курси та програми скорочують цей шлях, допомагають уникнути дорогих помилок і масштабувати бізнес. Де українським підприємцям отримувати знання?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

В Україні – близько 50 бізнес-шкіл, за даними порталу Osvita.ua. Курси для підприємців проводять як великі компанії, як-то «Нова пошта», «Укрпошта», ПриватБанк, так і державний портал «Дія.Бізнес». У 2024-му останньою можливістю скористалося понад 11 000 підприємців, за даними річного звіту організації. 

Forbes Ukraine зібрав освітні рекомендації для підприємців від засновника студії онлайн-освіти EdEra Іллі Філіпова, експертки з розвитку МСБ консалтингової компанії Civitta Іванни Дідур та заступника міністра економіки з питань цифровізації Олександра Циборта. 

