Навчатися можна не лише на власному досвіді. Курси та програми скорочують цей шлях, допомагають уникнути дорогих помилок і масштабувати бізнес. Де українським підприємцям отримувати знання?
В Україні – близько 50 бізнес-шкіл, за даними порталу Osvita.ua. Курси для підприємців проводять як великі компанії, як-то «Нова пошта», «Укрпошта», ПриватБанк, так і державний портал «Дія.Бізнес». У 2024-му останньою можливістю скористалося понад 11 000 підприємців, за даними річного звіту організації.
Forbes Ukraine зібрав освітні рекомендації для підприємців від засновника студії онлайн-освіти EdEra Іллі Філіпова, експертки з розвитку МСБ консалтингової компанії Civitta Іванни Дідур та заступника міністра економіки з питань цифровізації Олександра Циборта.
