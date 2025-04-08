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«Придется регистрировать ФЛП». Уже месяц налоговая видит оплаты на личные карты онлайн-торговцев. Как работает новая система?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes
Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

3 хв читання

ДПС, онлайн-продажі, переказ коштів на картку /Getty Images

С 1 марта 2025 года налоговики видят информацию о лицах, получающих средства от онлайн-продаж без использования РРО/ПРРО Фото Getty Images

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С марта 2025 года Государственная налоговая служба запустила инструмент для отслеживания онлайн-продаж. Налоговики говорят, что он уже помог выявить десятки тысяч человек, регулярно получавших оплаты на личные счета мимо ФЛП. Что это за инструмент и какие данные он анализирует?

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