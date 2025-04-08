«Придется регистрировать ФЛП». Уже месяц налоговая видит оплаты на личные карты онлайн-торговцев. Как работает новая система?

С марта 2025 года Государственная налоговая служба запустила инструмент для отслеживания онлайн-продаж. Налоговики говорят, что он уже помог выявить десятки тысяч человек, регулярно получавших оплаты на личные счета мимо ФЛП. Что это за инструмент и какие данные он анализирует?