«Придется регистрировать ФЛП». Уже месяц налоговая видит оплаты на личные карты онлайн-торговцев. Как работает новая система?

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С марта 2025 года Государственная налоговая служба запустила инструмент для отслеживания онлайн-продаж. Налоговики говорят, что он уже помог выявить десятки тысяч человек, регулярно получавших оплаты на личные счета мимо ФЛП. Что это за инструмент и какие данные он анализирует?
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