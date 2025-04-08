«Доведеться реєструвати ФОП». Вже місяць податкова бачить оплати на особисті картки онлайн-торговців. Як працює нова система?

З березня 2025 року Державна податкова служба запустила інструмент для відстеження онлайн-продажів. Податківці кажуть, що він вже допоміг виявити десятки тисяч осіб, які регулярно отримували оплати на особисті рахунки повз ФОП. Що це за інструмент та які дані він аналізує?