Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

«Доведеться реєструвати ФОП». Вже місяць податкова бачить оплати на особисті картки онлайн-торговців. Як працює нова система?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes
Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

3 хв читання

ДПС, онлайн-продажі, переказ коштів на картку /Getty Images

З 1 березня 2025-го податківці бачать інформацію про осіб, які отримують кошти від онлайн-продажів без використання РРО/ПРРО Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:34 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:34

З березня 2025 року Державна податкова служба запустила інструмент для відстеження онлайн-продажів. Податківці кажуть, що він вже допоміг виявити десятки тисяч осіб, які регулярно отримували оплати на особисті рахунки повз ФОП. Що це за інструмент та які дані він аналізує?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні