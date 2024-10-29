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«Вторая кожа» для Гластонбери и MTV Awards. Одежду украинского бренда TTSWTRS одевали Ники Минаж, Тина Кунаки и Граймс. Как художница по костюмам Анна Осмехина начала делать «платья с татуировками»

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

6 хв читання

TTSWTRS Анна Осмехіна /из личного архива

Основательница бренда TTSWTRS Анна Осмехина Фото из личного архива

Анна Осмехина создает одежду, которую одевали Ники Минаж, Граймс и Хлои Кардашьян. Формула успеха – оригинальный дизайн изделий с принтами в виде татуировок и коллаборации с известными тату-мастерами и художниками. Что помогло превратить хобби в системный бизнес с международными амбициями

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Изможденная, уставшая, довольная. Приблизительно так характеризовала свое эмоциональное состояние в начале 2013 года киевлянка Анна Осмехина. За пять лет работы стилисткой и художницей по костюмам в проектах режиссера Алана Бадоева она приложила руку к большой части снятых им более 150 музыкальных клипов. «График был безумным, снимали буквально каждые три дня, преимущественно по ночам – работали на грани возможного», – вспоминает Осмехина.

Чувствовать себя лучше во время изнурительных съемок ей помогали эксперименты с собственной одеждой, которую она одевала на работу. «Задумывали первую капсулу (так называют мини-коллекции) как простые свитшоты, в которых ты чувствуешь себя удобно и классно в три часа ночи на съемочной площадке», – говорила Осмехина в подкасте Ксении Шнайдер «Нелегкая промышленность».

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