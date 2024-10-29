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«Друга шкіра» для Ґластонбері та MTV Awards. Одяг українського бренду TTSWTRS одягали Нікі Мінаж, Тіна Кунакі та Ґраймз. Як художниця з костюмів Анна Осмехіна почала робити «сукні з татуюваннями»

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

6 хв читання

TTSWTRS Анна Осмехіна /з особистого архіву

Засновниця бренду TTSWTRS Анна Осмехіна Фото з особистого архіву

Анна Осмехіна створює вбрання, яке одягали Нікі Мінаж, Ґраймз і Хлої Кардаш’ян. Формула успіху – оригінальний дизайн виробів із принтами у вигляді татуювань і колаборації з відомими тату-майстрами і митцями. Що допомогло перетворити хобі на системний бізнес із міжнародними амбіціями

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Виснажена, втомлена, задоволена. Приблизно так характеризувала свій емоційний стан на початку 2013 року киянка Анна Осмехіна. За пʼять років роботи стилісткою і художницею з костюмів у проєктах режисера Алана Бадоєва вона доклала руку до великої частини знятих ним більш як 150 музичних кліпів. «Графік був шаленим, знімали буквально кожні три дні, переважно ночами – працювали на межі можливого», – згадує Осмехіна.

Почуватися краще під час виснажливих зйомок їй допомагали експерименти із власним одягом, який вона вдягала на роботу. «Задумували першу капсулу (так називають мініколекції) як прості світшоти, в яких ти почуваєшся зручно і класно о третій годині ночі на знімальному майданчику», – казала Осмехіна у подкасті Ксенії Шнайдер «Нелегка промисловість».

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