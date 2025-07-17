Где бизнесу взять инвестиции, кому точно не дадут деньги и о чем следует договориться в начале? Это на Форуме предпринимателей Forbes Ukraine обсудили инвесторы и представители бизнеса

Начитался Роберта Кийосаки и решил стать инвестором, рассказал о начале своего пути в инвестировании основатель компании – производителя пресс-форм и машин для выдувания ПЭТ-бутылок PET Technologies Александр Суворов. Проект подвернулся сразу, вложил $200 000 наличными, а с началом полномасштабного вторжения доинвестировал еще $50 000, говорит он. «Когда проект продали, вернул $7700. Купил на них диван в домашний кабинет», – говорит Суворов, добавляя, что теперь это «очень дорогой диван».

Где искать инвестора и как убедить его в жизнеспособности проекта? Вместе с Суворовым уроками и опытом инвестирования делятся соучредитель компании – производителя алюминиевых лестниц и строительных лесов Virastar и сети ресторанов Pesto Cafe Сергей Алексеенко и соучредитель фонда Zas Venture Артем Волхонский.