Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Свой бизнес
Дата

Forbes Digital

«После переговоров получили $2 млн инвестиций». Где малому и среднему бизнесу искать инвестора и о чем договариваться «на берегу»

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

4 хв читання

Інвестиції для бізнесу /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Панель о финансах для масштабирования и ангельских инвестициях на Форуме предпринимателей Forbes Ukraine Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:50 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:50

Где бизнесу взять инвестиции, кому точно не дадут деньги и о чем следует договориться в начале? Это на Форуме предпринимателей Forbes Ukraine обсудили инвесторы и представители бизнеса

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Начитался Роберта Кийосаки и решил стать инвестором, рассказал о начале своего пути в инвестировании основатель компании – производителя пресс-форм и машин для выдувания ПЭТ-бутылок PET Technologies Александр Суворов. Проект подвернулся сразу, вложил $200 000 наличными, а с началом полномасштабного вторжения доинвестировал еще $50 000, говорит он. «Когда проект продали, вернул $7700. Купил на них диван в домашний кабинет», – говорит Суворов, добавляя, что теперь это «очень дорогой диван».

Где искать инвестора и как убедить его в жизнеспособности проекта? Вместе с Суворовым уроками и опытом инвестирования делятся соучредитель компании – производителя алюминиевых лестниц и строительных лесов Virastar и сети ресторанов Pesto Cafe Сергей Алексеенко и соучредитель фонда Zas Venture Артем Волхонский.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні