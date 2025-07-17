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«Після переговорів отримали $2 млн інвестицій». Де малому та середньому бізнесу шукати інвестора та про що домовлятися «на березі»

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

4 хв читання

Інвестиції для бізнесу /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Панель про фінанси для масштабування й ангельські інвестиції на Форумі підприємців Forbes Ukraine Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

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Де бізнесу взяти інвестиції, кому точно не дадуть гроші та про що варто домовитися на початку? Це на Форумі підприємців Forbes Ukraine обговорили інвестори і представники від бізнесу

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Начитався Роберта Кійосакі й вирішив стати інвестором, розповів про початок свого шляху в інвестуванні засновник компанії – виробника прес-форм і машин для видування ПЕТ-пляшок PET Technologies Олександр Суворов. Проєкт підвернувся одразу, вклав $200 000 готівкою, а з початком повномасштабного вторгнення доінвестував ще $50 000, каже він. «Коли проєкт продали, повернув $7700. Купив на них диван у домашній кабінет», – говорить Суворов, додаючи, що тепер це дуже «дорогий диван». 

Де шукати інвестора та як переконати його у життєздатності проєкту? Разом із Суворовим уроками і досвідом інвестування діляться співзасновник компанії – виробника алюмінієвих драбин і будівельного риштування Virastar та мережі ресторанів Pesto Cafe Сергій Алексєєнко і співзасновник фонду Zas Venture Артем Волхонський.  

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