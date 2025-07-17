Де бізнесу взяти інвестиції, кому точно не дадуть гроші та про що варто домовитися на початку? Це на Форумі підприємців Forbes Ukraine обговорили інвестори і представники від бізнесу

Начитався Роберта Кійосакі й вирішив стати інвестором, розповів про початок свого шляху в інвестуванні засновник компанії – виробника прес-форм і машин для видування ПЕТ-пляшок PET Technologies Олександр Суворов. Проєкт підвернувся одразу, вклав $200 000 готівкою, а з початком повномасштабного вторгнення доінвестував ще $50 000, каже він. «Коли проєкт продали, повернув $7700. Купив на них диван у домашній кабінет», – говорить Суворов, додаючи, що тепер це дуже «дорогий диван».

Де шукати інвестора та як переконати його у життєздатності проєкту? Разом із Суворовим уроками і досвідом інвестування діляться співзасновник компанії – виробника алюмінієвих драбин і будівельного риштування Virastar та мережі ресторанів Pesto Cafe Сергій Алексєєнко і співзасновник фонду Zas Venture Артем Волхонський.