Предприниматели все чаще патентуют свои идеи – государство получает тысячи заявок каждый год. Зачем это бизнесу и как ему правильно зарегистрировать свой продукт?
Бизнесы получают определенную монополию благодаря праву интеллектуальной собственности, говорит юрист и заместитель директора УКРНОИСИ Николай Потоцкий. Компания может написать претензию, подать в суд заявление, обратиться в государственную таможенную службу и запретить ввозить товары, которые, вероятно, нарушают ее права. «Это инструмент защиты и борьбы с конкуренцией, однако в рамках закона», – добавляет Потоцкий.
Украинские предприниматели пользуются возможностями, предоставляемыми государством. Бренд декоративной косметики Unico оформил торговую марку на название своего продукта «мультитаскер», а бренд вышиванок Khrystyna Rachytska защитил авторским правом около 50–70 изделий. Только за первую половину 2025 года зарегистрировано 2700 патентов 9000 торговых марок, по данным УКРНОИСИ.
