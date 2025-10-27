Підприємці дедалі частіше патентують свої ідеї – держава отримує тисячі заявок щороку. Навіщо це бізнесу та як йому правильно зареєструвати свій продукт?

Бізнеси отримують певну монополію завдяки праву інтелектуальної власності, каже юрист і заступник директора УКРНОІВІ Микола Потоцький. Компанія може написати претензію, подати в суд заяву, звернутися до державної митної служби та заборонити ввозити товари, які, ймовірно, порушують її права. «Це інструмент захисту і боротьби з конкуренцією, проте в межах закону», – додає Потоцький.

Українські підприємці користуються можливостями, які надає держава. Бренд декоративної косметики Unico оформив торговельну марку на назву свого продукту «мультитаскер», а бренд вишиванок Khrystyna Rachytska захистив авторським правом близько 50–70 виробів. Тільки за першу половину 2025-го зареєстровано 2700 патентів 9000 торговельних марок, за даними УКРНОІВІ.