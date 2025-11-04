Батончик с личинками жука появился в продаже 28 октября, а уже 30-го – «Жуколад» продают перекупы. Выгодны ли бизнесу «хайповые» коллаборации в несколько дней?

«Купил на OLX пять батончиков по 200 грн, потому что у нас они закончились, а друзья просят», – признается ресторатор Миша Кацурин. Его «Китайский привет» вместе с сетью мультимаркетов «Аврора» и Milk Bar – авторы «Жуколада». Батончик покрыт шоколадной глазурью, внутри – нитевидное тесто катаифи и арахисовая паста. Оригинальный компонент начинки – жареная личинка жука зофобаса.

Первая партия в 10 000 штук была распродана в киевских и львовских магазинах «Аврора» и в «Приветах» Кацурина менее чем за три дня. Остатки можно найти в перепродаже на маркетплейсе OLX по цене от 150 до 1500 грн, тогда как оригинальная цена – 49 грн.