Батончик з личинками жука зʼявився у продажі 28 жовтня, а вже 30-го – «Жуколад» продають перекупи. Чи вигідні бізнесу «хайпові» колаборації тривалістю у кілька днів?

«Купив на OLX п’ять батончиків по 200 грн, бо у нас вони закінчилися, а друзі просять», – зізнається ресторатор Міша Кацурін. Його «Китайський привіт» разом з мережею мультимаркетів «Аврора» та закладом Milk Bar – автори «Жуколаду». Батончик покритий шоколадною глазур’ю, всередині – ниткоподібне тісто катаїфі та арахісова паста. Оригінальний компонент начинки – смажена личинка жука зофобаса.

Першу партію у 10 000 штук розпродали в київських і львівських магазинах «Аврора» та у «Привітах» Кацуріна менш як за три дні. Залишки ще можна знайти у перепродажі на маркетплейсі OLX за ціною від 150 до 1500 грн, тоді як оригінальна ціна – 49 грн.