Волшебный пендель. Эти предприниматели прошли обучение, чтобы вывести бизнес на новый уровень. Какие курсы они советуют (и как они помогли)

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На этапе активного развития компании я стала понимать, что мы переходим к корпоративной структуре и культуре. Возник вопрос: как эффективно управлять компанией, в которой работает уже не 30, а 150 человек? Мне было важно научиться прислушиваться к каждому, формировать helicopter view: когда члены команды, особенно топ-менеджеры, могут иметь разные взгляды и вносить свои идеи. Но и одновременно чтобы все разделяли общие ценности и добродетели, что позволяет команде двигаться в одном направлении.
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