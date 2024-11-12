Волшебный пендель. Эти предприниматели прошли обучение, чтобы вывести бизнес на новый уровень. Какие курсы они советуют (и как они помогли)

Вам не нужен диплом, чтобы быть изобретателем, но вам необходимо иметь много знаний, утверждает в своей книге «Против всех» Джеймс Дайсон. В 2023 году его компания Dyson заработала $9 млрд. Где брать знания, которые дадут волшебный пендель вашему бизнесу? Десять владельцев компаний рассказали о своем лучшем опыте обучения и важнейших инсайтах.

Киево-Могилянская бизнес-школа, программа «MBA»

Советует: Виктория Ковальчук, совладелица строительной компании Alterra Group

Виктория Ковальчук

На этапе активного развития компании я стала понимать, что мы переходим к корпоративной структуре и культуре. Возник вопрос: как эффективно управлять компанией, в которой работает уже не 30, а 150 человек? Мне было важно научиться прислушиваться к каждому, формировать helicopter view: когда члены команды, особенно топ-менеджеры, могут иметь разные взгляды и вносить свои идеи. Но и одновременно чтобы все разделяли общие ценности и добродетели, что позволяет команде двигаться в одном направлении.