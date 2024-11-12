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курси /коллаж Анастасия Решетник
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Волшебный пендель. Эти предприниматели прошли обучение, чтобы вывести бизнес на новый уровень. Какие курсы они советуют (и как они помогли)

Татьяна Грицык
Татьяна Грицык
Forbes

8 хв читання

коллаж Анастасия Решетник

Вам не нужен диплом, чтобы быть изобретателем, но вам необходимо иметь много знаний, утверждает в своей книге «Против всех» Джеймс Дайсон. В 2023 году его компания Dyson заработала $9 млрд. Где брать знания, которые дадут волшебный пендель вашему бизнесу? Десять владельцев компаний рассказали о своем лучшем опыте обучения и важнейших инсайтах.

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Советует: Виктория Ковальчук, совладелица строительной компании Alterra Group

Волшебный пендель. Эти предприниматели прошли обучение, чтобы вывести бизнес на новый уровень. Какие курсы они советуют (и как они помогли) /Фото 1

Виктория Ковальчук

На этапе активного развития компании я стала понимать, что мы переходим к корпоративной структуре и культуре. Возник вопрос: как эффективно управлять компанией, в которой работает уже не 30, а 150 человек? Мне было важно научиться прислушиваться к каждому, формировать helicopter view: когда члены команды, особенно топ-менеджеры, могут иметь разные взгляды и вносить свои идеи. Но и одновременно чтобы все разделяли общие ценности и добродетели, что позволяет команде двигаться в одном направлении.

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