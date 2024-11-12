Магічний копняк. Ці підприємці пройшли навчання, щоб вивести бізнес на новий рівень. Ось які курси вони радять (і як вони допомогли)

Вам не потрібен диплом, щоб бути винахідником, але вам необхідно мати велику кількість знань, стверджує у своїй книзі «Проти всіх» Джеймс Дайсон. В 2023 році його компанія Dyson заробила $9 млрд. Де брати знання, що дадуть гарного копняка вашому бізнесу? Десять власників компаній розповіли про свій найкращий досвід навчання і найважливіші інсайти.

Києво-Могилянська бізнес-школа, програма «MBA»

Радить: Вікторія Ковальчук, співвласниця будівельної компанії Alterra Group

Вікторія Ковальчук

На етапі активного розвитку компанії я почала усвідомлювати, що ми переходимо до корпоративної структури та культури. Постало питання: як ефективно керувати компанією, в якій працює вже не 30, а 150 людей? Мені було важливо навчитися прислухатися до кожного, формувати helicopter view: коли члени команди, особливо топменеджери, можуть мати різні погляди та вносити свої ідеї. Але й водночас аби усі поділяли спільні цінності та чесноти, що дозволяє команді рухатися в одному напрямку.