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курси /колаж Анастасія Решетнік
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Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

Магічний копняк. Ці підприємці пройшли навчання, щоб вивести бізнес на новий рівень. Ось які курси вони радять (і як вони допомогли)

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes

8 хв читання

колаж Анастасія Решетнік

Вам не потрібен диплом, щоб бути винахідником, але вам необхідно мати велику кількість знань, стверджує у своїй книзі «Проти всіх» Джеймс Дайсон. В 2023 році його компанія Dyson заробила $9 млрд. Де брати знання, що дадуть гарного копняка вашому бізнесу? Десять власників компаній розповіли про свій найкращий досвід навчання і найважливіші інсайти.

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

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Радить: Вікторія Ковальчук, співвласниця будівельної компанії Alterra Group

Магічний копняк. Ці підприємці пройшли навчання, щоб вивести бізнес на новий рівень. Ось які курси вони радять (і як вони допомогли) /Фото 1

Вікторія Ковальчук

На етапі активного розвитку компанії я почала усвідомлювати, що ми переходимо до корпоративної структури та культури. Постало питання: як ефективно керувати компанією, в якій працює вже не 30, а 150 людей? Мені було важливо навчитися прислухатися до кожного, формувати helicopter view: коли члени команди, особливо топменеджери, можуть мати різні погляди та вносити свої ідеї. Але й водночас аби усі поділяли спільні цінності та чесноти, що дозволяє команді рухатися в одному напрямку.

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