«Неэффективная бизнес-модель». Шесть франчайзи «Галі Балуваної» в Польше объединились под новым брендом, позиция компании – это нарушение контракта. Почему возник конфликт?

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Экс-партнеры сети Wesola Pani, польского проекта совладельцев «Галі Балуваної», создали бренд Pan Smaczek. Франчайзер заявляет о нарушении прав интеллектуальной собственности. Как конфликт повлияет на зарубежный бизнес «Галі Балованої»?
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