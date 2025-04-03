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«Неэффективная бизнес-модель». Шесть франчайзи «Галі Балуваної» в Польше объединились под новым брендом, позиция компании – это нарушение контракта. Почему возник конфликт?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

4 хв читання

франшиза «Галя Балувана» Wesola Pani «Весела пані» /Facebook

Шесть франчайзи Wesola Pani объединились под новым брендом Фото Facebook

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Экс-партнеры сети Wesola Pani, польского проекта совладельцев «Галі Балуваної», создали бренд Pan Smaczek. Франчайзер заявляет о нарушении прав интеллектуальной собственности. Как конфликт повлияет на зарубежный бизнес «Галі Балованої»?

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