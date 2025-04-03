«Неефективна бізнес-модель». Шестеро франчайзі «Галі Балуваної» в Польщі обʼєдналися під новим брендом, позиція компанії – це порушення контракту. Чому виник конфлікт?

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:52 хвилин
Експартнери мережі Wesola Pani, польського проєкту співвласників «Галі Балуваної», створили бренд Pan Smaczek. Франчайзер заявляє про порушення прав інтелектуальної власності. Як конфлікт вплине на закордонний бізнес «Галі Балуваної»?
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.