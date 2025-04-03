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«Неефективна бізнес-модель». Шестеро франчайзі «Галі Балуваної» в Польщі обʼєдналися під новим брендом, позиція компанії – це порушення контракту. Чому виник конфлікт?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

4 хв читання

франшиза «Галя Балувана» Wesola Pani «Весела пані» /Facebook

Шестеро франчайзі Wesola Pani об’єдналися під новим брендом Фото Facebook

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Експартнери мережі Wesola Pani, польського проєкту співвласників «Галі Балуваної», створили бренд Pan Smaczek. Франчайзер заявляє про порушення прав інтелектуальної власності. Як конфлікт вплине на закордонний бізнес «Галі Балуваної»?

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