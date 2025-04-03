«Неефективна бізнес-модель». Шестеро франчайзі «Галі Балуваної» в Польщі обʼєдналися під новим брендом, позиція компанії – це порушення контракту. Чому виник конфлікт?

Експартнери мережі Wesola Pani, польського проєкту співвласників «Галі Балуваної», створили бренд Pan Smaczek. Франчайзер заявляє про порушення прав інтелектуальної власності. Як конфлікт вплине на закордонний бізнес «Галі Балуваної»?