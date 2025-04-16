«Вернуть инвестиции не удалось». Юлия Савостина вложила 2,5 млн грн в магазины этно-товаров Etnika Home, но спустя два года закрывает проект. Что пошло не по плану?

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Основательница проекта Made in Ukraine Юлия Савостина закрывает магазины этно-товаров для дома Etnika Home. Они два года проработали в одних из самых больших ТРЦ столицы. Был ли этот бизнес успешен и каковы причины его закрытия?
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