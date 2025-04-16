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«Повернути інвестиції не вдалося». Юлія Савостіна вклала 2,5 млн грн у магазини етнотоварів Etnika Home, але через два роки закриває проєкт. Що пішло не за планом?

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

3 хв читання

Юлія Савостіна, Made in Ukraine, Etnika Home /з особистого архіву

Юлія Савостіна Фото з особистого архіву

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Засновниця проєкту Made in Ukraine Юлія Савостіна, 46 закриває магазини етнотоварів для дому Etnika Home. Вони два роки пропрацювали в одних із найбільших ТРЦ столиці. Чи був цей бізнес успішним і які причини його закриття?

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