«Повернути інвестиції не вдалося». Юлія Савостіна вклала 2,5 млн грн у магазини етнотоварів Etnika Home, але через два роки закриває проєкт. Що пішло не за планом?

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Засновниця проєкту Made in Ukraine Юлія Савостіна, 46 закриває магазини етнотоварів для дому Etnika Home. Вони два роки пропрацювали в одних із найбільших ТРЦ столиці. Чи був цей бізнес успішним і які причини його закриття?
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