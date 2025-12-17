Группа Fractal Артема Бородатюка 16 декабря объявила о приобретении доли видеопродакшн-студии Location. Компания стала 30-м бизнесом в группе Fractal. Как это поможет строить бизнес в YouTube?
Артем Бородатюк стал владельцем 40% видеопродакшн-студии Location, свидетельствуют данные YouControl. Среди бенефициаров компании от 12 декабря также Дмитрий Сколовский с долей 20%. Остальные – у основателя Олега Решетняка, за которым остается операционное управление. Именно он выступил продавцом.
Location – видеопродакшн полного цикла, который обладает креативной студией в Киеве с 12 съемочными зонами. В портфолио команды – документальные работы с блогерами: Ramina – в Афганистане и Дмитрием Варваруком – в прифронтовом Часовом Яру. Среди проектов студии для крупного бизнеса – «Секретный ингредиент» (МХП), «Баланс Белого», «Ежевичное мороженое».
