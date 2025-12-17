Група Fractal Артема Бородатюка 16 грудня оголосила про придбання частки відеопродакшн-студії Location. Компанія стала 30-м бізнесом у групі Fractal. Як це допоможе будувати бізнес у YouTube?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Артем Бородатюк став власником 40% відеопродакшн-студії Location, свідчать дані YouControl. Серед бенефіціарів компанії від 12 грудня також Дмитро Сколовський із часткою 20%. Решта – у засновника Олега Решетняка, за яким залишається операційне управління. Саме він виступив продавцем.
Location – відеопродакшн повного циклу, який має креативну студію у Києві з 12 знімальними зонами. У портфоліо команди – документальні роботи з блогерами: Ramina – в Афганістані та Дмитром Варваруком – у прифронтовому Часовому Ярі. Серед проєктів студії для великого бізнесу – «Секретний інгредієнт» (МХП), «Баланс Білого», «Ожинове морозиво».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.