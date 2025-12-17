Підписка від 49 грн
Команда Location зберігається у повному складі – 20 людей без урахування фрилансерів, каже Решетняк. У планах – поступове розширення. /прес-служба
«Ринок може зрости у 10-15 разів». Група Fractal Артема Бородатюка купила частку в компанії Location. Як група будуватиме бізнес в економіці креаторів

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Група Fractal Артема Бородатюка 16 грудня оголосила про придбання частки відеопродакшн-студії Location. Фото прес-служба

Група Fractal Артема Бородатюка 16 грудня оголосила про придбання частки відеопродакшн-студії Location. Компанія стала 30-м бізнесом у групі Fractal. Як це допоможе будувати бізнес у YouTube?

Артем Бородатюк став власником 40% відеопродакшн-студії Location, свідчать дані YouControl. Серед бенефіціарів компанії від 12 грудня також Дмитро Сколовський із часткою 20%. Решта – у засновника Олега Решетняка, за яким залишається операційне управління. Саме він виступив продавцем. 

Location – відеопродакшн повного циклу, який має креативну студію у Києві з 12 знімальними зонами. У портфоліо команди – документальні роботи з блогерами: Ramina – в Афганістані та Дмитром Варваруком – у прифронтовому Часовому Ярі. Серед проєктів студії для великого бізнесу – «Секретний інгредієнт» (МХП), «Баланс Білого», «Ожинове морозиво». 

