Аренда ивент-пространства может стать как небольшой подработкой, так и полноценной деятельностью с десятками локаций и сотнями клиентов. Средний чек в таком бизнесе – от 15 000 до 50 000 грн, а маржинальность достигает 30%. Но действительно ли это стабильный и прибыльный бизнес?

Игорь Близнюк работал инженером-конструктором на государственном авиационном предприятии «Антонов», а в свободное время подрабатывал ведущим и аниматором. В 2016 году вместе с другом открыл пространство для событий в Киеве – Open Room. «Идея появилась еще в студенчестве: у обоих дни рождения зимой, надо где-то их праздновать», – рассказывает предприниматель о мотивации.

Сейчас у Open Room две локации в Киеве, где проводят 20-40 событий в месяц со средним чеком в 7500 грн. Стоимость открытия одной – около $12 000 (без учета аренды), говорит Близнюк. Маржинальность бизнеса – 30%.