Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Свой бизнес
Дата

Forbes Digital

«Средняя цена инвента – 50 000 грн». В Украине – сотни пространств в аренду для мероприятий. Сколько стоит запустить такой бизнес и какова рентабельность?

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

5 хв читання

Heaven Space /надано Heaven Space

Пространство Heaven Space Фото надано Heaven Space

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:56 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:56

Аренда ивент-пространства может стать как небольшой подработкой, так и полноценной деятельностью с десятками локаций и сотнями клиентов. Средний чек в таком бизнесе – от 15 000 до 50 000 грн, а маржинальность достигает 30%. Но действительно ли это стабильный и прибыльный бизнес?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Игорь Близнюк работал инженером-конструктором на государственном авиационном предприятии «Антонов», а в свободное время подрабатывал ведущим и аниматором. В 2016 году вместе с другом открыл пространство для событий в Киеве – Open Room. «Идея появилась еще в студенчестве: у обоих дни рождения зимой, надо где-то их праздновать», – рассказывает предприниматель о мотивации.

Сейчас у Open Room две локации в Киеве, где проводят 20-40 событий в месяц со средним чеком в 7500 грн. Стоимость открытия одной – около $12 000 (без учета аренды), говорит Близнюк. Маржинальность бизнеса – 30%.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні