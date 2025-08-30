Оренда івент-простору може стати як невеликим підробітком, так і повноцінною справою з десятками локацій і сотнями клієнтів. Середній чек у такому бізнесі – від 15 000 до 50 000 грн, а маржинальність сягає 30%. Та чи справді це стабільний і прибутковий бізнес?

Ігор Близнюк працював інженером-конструктором на державному авіаційному підприємстві «Антонов», а у вільний час – підробляв ведучим та аніматором. У 2016 році разом з другом відкрив простір для подій у Києві – Open Room. «Ідея зʼявилася ще в студенстві: обоє маємо дні народження взимку, треба десь їх святкувати», – розповідає підприємець про мотивацію.

Зараз в Open Room дві локації у Києві, де проводять 20-40 подій на місяць з середнім чеком у 7500 грн. Вартість відкриття однієї – близько $12 000 (без урахування оренди), каже Близнюк. Маржинальність бізнесу – 30%.