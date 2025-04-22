Все говорили, что он сумасшедший, а Янчевский взял и запустил в Польше сеть новейших амбулаторий. Теперь в планах – масштабироваться. Как ему удалось привлечь для этого €11,6 млн?

Польской сети клиник первичной медицинской помощи Jutro Medical не было бы, если бы Адам Янчевский не попал в отделение скорой помощи с разорванной сетчаткой. Предприниматель показал, что амбулаториями первичной медицинской помощи можно управлять иначе: современнее и эффективнее. Теперь он хочет доказать, что на его подходе можно построить крупный бизнес, конкурирующий с ведущими медицинскими клиниками Польши. И только что привлек для этого €11,6 млн

В течение девяти лет пять дней в неделю по три часа в день поляк Адам Янчевский прилагал огромные усилия, чтобы с помощью терапии избавиться от мучившего его в детстве заикания. Сегодня от проблемы не осталось и следа, и Янчевский, как никто другой, умеет разговаривать с людьми. Особенно когда рассказывает о своем бизнесе – сети современных амбулаторий первичной медицинской помощи Jutro Medical.

«У Адама талант к рассказу историй, но это также результат тяжелого труда. Среди предпринимателей из нашего портфеля он тщательнейшим образом готовится к питчингам перед инвесторами. Я привожу его в качестве примера для других», – говорит Михал Рокош, соучредитель и партнер фонда Inovo, одного из инвесторов Jutro Medical. Прежде чем Адам обратился к Inovo, в течение недели его порекомендовали пять человек, мнение которых уважал фонд, рассказал Рокош. «Все это происходило очень ненавязчивым способом. После нескольких лет Адам признался, что это стечение обстоятельств стоило ему много усилий», – вспоминает он.

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