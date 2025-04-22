Всі казали, що він божевільний, а Янчевський взяв і запустив у Польщі мережу новітніх амбулаторій. Тепер у планах – масштабуватися. Як йому вдалося залучити для цього €11,6 млн?

Польської мережі клінік первинної медичної допомоги Jutro Medical не існувало б, якби Адам Янчевський не потрапив до відділення швидкої допомоги з розірваною сітківкою. Підприємець показав, що амбулаторіями первинної медичної допомоги можна керувати інакше: сучасніше та ефективніше. Тепер він хоче довести, що на його підході можна побудувати великий бізнес, який буде конкурувати з провідними медичними клініками Польщі. І щойно залучив для цього €11,6 млн

Протягом девʼяти років пʼять днів на тиждень по три години на день поляк Адам Янчевський докладав величезних зусиль, щоб за допомогою терапії позбутися заїкання, яке мучило його в дитинстві. Сьогодні від проблеми не залишилося й сліду, і Янчевський, як ніхто інший, вміє розмовляти з людьми. Особливо коли розповідає про свій бізнес – мережу сучасних амбулаторій первинної медичної допомоги Jutro Medical.​

«Адам має хист до розповідання історій, але це також результат важкої праці. Серед підприємців із нашого портфеля він найретельніше готується до пітчингів перед інвесторами. Я наводжу його як приклад для інших», – каже Міхал Рокош, співзасновник і партнер фонду Inovo, одного з інвесторів Jutro Medical. Перш ніж Адам звернувся до Inovo, протягом тижня його порекомендувало пʼять осіб, думку яких поважав фонд, розповів Рокош. «Усе це відбувалося в дуже ненавʼязливий спосіб. Після кількох років Адам зізнався, що цей збіг обставин коштував йому багато зусиль», – згадує він.

Чотири складники успіху