Всі казали, що він божевільний, а Янчевський взяв і запустив у Польщі мережу новітніх амбулаторій. Тепер у планах – масштабуватися. Як йому вдалося залучити для цього €11,6 млн?

Польської мережі клінік первинної медичної допомоги Jutro Medical не існувало б, якби Адам Янчевський не потрапив до відділення швидкої допомоги з розірваною сітківкою. Підприємець показав, що амбулаторіями первинної медичної допомоги можна керувати інакше: сучасніше та ефективніше. Тепер він хоче довести, що на його підході можна побудувати великий бізнес, який буде конкурувати з провідними медичними клініками Польщі. І щойно залучив для цього €11,6 млн
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Протягом девʼяти років пʼять днів на тиждень по три години на день поляк Адам Янчевський докладав величезних зусиль, щоб за допомогою терапії позбутися заїкання, яке мучило його в дитинстві. Сьогодні від проблеми не залишилося й сліду, і Янчевський, як ніхто інший, вміє розмовляти з людьми. Особливо коли розповідає про свій бізнес – мережу сучасних амбулаторій первинної медичної допомоги Jutro Medical.
«Адам має хист до розповідання історій, але це також результат важкої праці. Серед підприємців із нашого портфеля він найретельніше готується до пітчингів перед інвесторами. Я наводжу його як приклад для інших», – каже Міхал Рокош, співзасновник і партнер фонду Inovo, одного з інвесторів Jutro Medical. Перш ніж Адам звернувся до Inovo, протягом тижня його порекомендувало пʼять осіб, думку яких поважав фонд, розповів Рокош. «Усе це відбувалося в дуже ненавʼязливий спосіб. Після кількох років Адам зізнався, що цей збіг обставин коштував йому багато зусиль», – згадує він.
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