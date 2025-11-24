Forbes Digital підписка
В США открылось второе заведение «Молоко от фермера». Куда пойдет основатель Тарас Мороз после Америки? Блиц-интервью

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

6 хв читання

«Молоко вид фермера» в США /предоставлено Farmer`s Milk

Тарас Мороз, основатель сети «Молоко от фермера» и Farmer's Milk. Фото предоставлено Farmer`s Milk

20 ноября 2025 года в Чикаго заработало заведение Farmer's Milk от основателя украинской сети магазинов «Молоко от фермера» Тараса Мороза. Это уже второе заведение сети в США и третье заведение Мороза в Америке. Какие успехи и планы у предпринимателя?

Первый магазин-кафе Farmerʼs Milk в США открылся в конце 2023 года в городе Голливуд, рядом с Майами, – в помещении, где раньше располагался Starbucks, писал Forbes в январе 2024-го. В него Мороз инвестировал более $1 млн. Через год, осенью 2024 года, предприниматель с партнерами запустил еще один проект в том же городе – итальянский ресторан Lemonica.

Какие успехи у гастрономических проектов Мороза в США и как обстоят дела у украинского бизнеса «Молоко от фермера»?

