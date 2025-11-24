20 листопада 2025 року в Чикаго запрацював заклад Farmer's Milk від засновника української мережі магазинів «Молоко від фермера» Тараса Мороза. Це вже другий заклад мережі в США і третій заклад Мороза в Америці. Які успіхи та плани у підприємця?

Перший магазин-кавʼярня Farmerʼs Milk у США відкрився наприкінці 2023 року в місті Голлівуд, поруч із Маямі – у приміщенні, де раніше розташовувався Starbucks, писав Forbes у січні 2024-го. У нього Мороз інвестував понад $1 млн. Через рік, восени 2024 року, підприємець із партнерами запустив ще один проєкт у тому ж місті – італійський ресторан Lemonica.

Які успіхи в гастрономічних проєктів Мороза в США та як справи в українського бізнесу «Молоко від фермера»?