У США відкрився другий заклад «Молоко від фермера». Куди ще піде засновник Тарас Мороз після Америки? Бліц-інтервʼю

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

6 хв читання

«Молоко вид фермера» в США /надано Farmer`s Milk

Тарас Мороз, засновник мережі «Молоко від фермера» та Farmer`s Milk. Фото надано Farmer`s Milk

20 листопада 2025 року в Чикаго запрацював заклад Farmer's Milk від засновника української мережі магазинів «Молоко від фермера» Тараса Мороза. Це вже другий заклад мережі в США і третій заклад Мороза в Америці. Які успіхи та плани у підприємця?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Перший магазин-кавʼярня Farmerʼs Milk у США відкрився наприкінці 2023 року в місті Голлівуд, поруч із Маямі – у приміщенні, де раніше розташовувався Starbucks, писав Forbes у січні 2024-го. У нього Мороз інвестував понад $1 млн. Через рік, восени 2024 року, підприємець із партнерами запустив ще один проєкт у тому ж місті – італійський ресторан Lemonica. 

Які успіхи в гастрономічних проєктів Мороза в США та як справи в українського бізнесу «Молоко від фермера»?

