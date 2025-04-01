От $1 млн инвестиций. Реабилитационный центр Superhumans запускает франшизу. Forbes узнал детали, как она будет работать

Разработка франшизы реабилитационного центра Superhumans продолжалась более семи месяцев, с тех пор как основатель Андрей Ставницер анонсировал ее в августе 2024 года. Это первая в Украине экспансия неприбыльной организации через франчайзинг. Сколько заведений планируется, какие инвестиции и как партнеры будут зарабатывать?