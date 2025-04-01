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От $1 млн инвестиций. Реабилитационный центр Superhumans запускает франшизу. Forbes узнал детали, как она будет работать

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

2 хв читання

superhumans lviv /предоставлено пресс-службой Superhumans Center

Презентация франшизы Superhumans намечена на 10 апреля 2025 года. Фото предоставлено пресс-службой Superhumans Center

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Разработка франшизы реабилитационного центра Superhumans продолжалась более семи месяцев, с тех пор как основатель Андрей Ставницер анонсировал ее в августе 2024 года. Это первая в Украине экспансия неприбыльной организации через франчайзинг. Сколько заведений планируется, какие инвестиции и как партнеры будут зарабатывать?

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