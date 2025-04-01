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Від $1 млн інвестицій. Реабілітаційний центр Superhumans запускає франшизу. Forbes дізнався деталі, як вона працюватиме

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

2 хв читання

superhumans lviv /надано пресслужбою Superhumans Center

Презентація франшизи Superhumans запланована на 10 квітня 2025 року. Фото надано пресслужбою Superhumans Center

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Розробка франшизи реабілітаційного центру Superhumans тривала понад сім місяців, відколи засновник Андрій Ставніцер анонсував її в серпні 2024 року. Це перша в Україні експансія неприбуткової організації через франчайзинг. Скільки закладів планується, які інвестиції та як партнери зароблятимуть?

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