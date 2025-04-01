Від $1 млн інвестицій. Реабілітаційний центр Superhumans запускає франшизу. Forbes дізнався деталі, як вона працюватиме

Розробка франшизи реабілітаційного центру Superhumans тривала понад сім місяців, відколи засновник Андрій Ставніцер анонсував її в серпні 2024 року. Це перша в Україні експансія неприбуткової організації через франчайзинг. Скільки закладів планується, які інвестиції та як партнери зароблятимуть?