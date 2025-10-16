Во время войны появились десятки грантовых программ, которые помогают украинскому МСБ восстанавливаться и масштабироваться. Forbes Ukraine подготовил актуальный список возможностей вместе с агентством полного цикла услуг Connection Agency и консалтинговой компанией Civitta

Во втором квартале 2025 года зарегистрировано почти 89,4 новых ФЛП, что на 55% больше, чем в первом квартале, по данным YC.Market. А количество закрытых ФЛП сократилось примерно вдвое. «Чистый прирост составил почти 34,4 000 новых бизнесов», – пишут YC.Market.

Агентство USAID, через которое США оказывали всю невоенную помощь украинским организациям, на 90 дней приостановило работу в январе 2025 года. Прошло девять месяцев, однако американские грантовые программы все еще недоступны малому и среднему бизнесу в Украине. Появляются другие возможности для МСБ – от государственных структур, международных организаций и европейских партнеров.