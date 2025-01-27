Финансовый блекаут от Трампа. США остановили всю невоенную помощь Украине, шедшую через USAID. Кто пострадал? Спойлер – ВПЛ, энергетика, МПБ, журналисты и Минцифры

Украинский офис USAID приостановил финансирование всех проектов в Украине. Forbes Ukraine исследовал, что Агентство делало в Украине, какие сферы и отрасли зависят больше всего от американских денег и почему для Украины могут сделать исключение.

В первый день в должности президента 20 января Дональд Трамп подписал десятки исполнительных указов, среди которых указ «Переоценка и реорганизация внешней помощи». Он предусматривает 90-дневный перерыв в предоставлении иностранных программ содействия развитию для оценки их эффективности и соответствия внешней политике США. Уже в пятницу 24 января новоназначенный госсекретарь Марко Рубио во исполнение указа Трампа разослал распоряжение всем дипломатическим и консульским учреждениям приостановить оказание помощи на 90 дней, сообщило Politico.

Распоряжение Рубио не касается военной помощи, заверил президент Зеленский. Но под его распоряжение попали программы USAID в Украине. Это выглядит как попытка выполнить предвыборные обещания сократить федеральные расходы, которые производили как Трамп, так и глава DOGE бизнесмен Илон Маск, говорит Даг Клейн, политический аналитик Razom for Ukraine и внештатный аналитик Atlantic Council.

Иностранная помощь всегда была легкой мишенью в американской политике для фискальных консерваторов, объясняет Клейн. Они просто говорят: зачем тратить деньги на помощь в других странах, если их нужно тратить у себя дома. Бюджет USAID в прошлом году составил более $30 млрд.

«Внешние программы развития – это очень малая доля бюджета США, но хороший тезис для политиков, – добавляет он. – Попытка показать избирателям MAGA, что Трамп ставит Америку во главу угла».