Під час великої війни з’явилися десятки грантових програм, які допомагають українському МСБ відновлюватися та масштабуватися. Forbes Ukraine підготував актуальний список можливостей разом з агенцією повного циклу послуг Connection Agency та консалтинговою компанією Civitta
У другому кварталі 2025 року зареєстровано майже 89 400 нових ФОПів, що на 55% більше, ніж у першому кварталі, за даними YC.Market. А кількість закритих ФОПів скоротилася приблизно вдвічі. «Чистий приріст склав майже 34,4 000 нових бізнесів», – пишуть YC.Market.
Агенція USAID, через яку США надавали всю невійськову допомогу українським організаціям, на 90 днів призупинила роботу у січні 2025 року. Пройшло дев‘ять місяців, проте американські грантові програми все ще недоступні для малого і середнього бізнесів в Україні. Натомість з’являються інші можливості для МСБ – від державних структур, міжнародних організацій і європейських партнерів.
