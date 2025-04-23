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«Выручка 5 млн грн за 10 дней». Украинские кафе и рестораны продавали куличи по 800–1000 грн. Сколько они заработали за пасхальный сезон?

Татьяна Грицык
Татьяна Грицык
Forbes

3 хв читання

паска the cake /Предоставлено The Cake

Кулич заведения The Cake Фото Предоставлено The Cake

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В пасхальный сезон 2025-го украинские заведения продали сотни тысяч куличей. Чтобы производить больше, некоторые привлекали дополнительных работников и покупали оборудование. Конвертировался ли праздник в увеличение выручки?

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