«Виторг 5 млн грн за 10 днів». Українські кафе та ресторанах продавали паски по 800-1000 грн. Скільки вони заробили за Великодній сезон?

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:13 хвилин
В великодній сезон 2025-го українські заклади продали сотні тисячі пасок. Щоб виробляти більше деякі залучали додаткових працівників і купували обладнання. Чи конвертувалося свято в збільшення виторгу?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.