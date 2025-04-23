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«Виторг 5 млн грн за 10 днів». Українські кафе та ресторанах продавали паски по 800-1000 грн. Скільки вони заробили за Великодній сезон?

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes

3 хв читання

паска the cake /Надано The Cake

Паска закладу The Cake Фото Надано The Cake

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В великодній сезон 2025-го українські заклади продали сотні тисячі пасок. Щоб виробляти більше деякі залучали додаткових працівників і купували обладнання. Чи конвертувалося свято в збільшення виторгу?

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